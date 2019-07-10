Нагадили метр фекалий: появилось забавное видео, как Зеленский отчитал мэра Борисполя

В среду, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский, ранее выгнавший с совещания депутата-бандита, отчитал мэра Борисполя Анатолия Федорчука из-за загрязнения озер фекалиями.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, Зеленский во время встречи с чиновниками в Борисполе зачитал цитату из прессы о состоянии озер.

"Есть такие вопросы. Написано: почему в прошлом году потрачено 17 млн гривен на очистку озер в Борисполе, а по факту в некоторых озерах на дне почти метр... не хочу читать, что здесь они написали", - сказал Зеленский, уточнив, что речь шла о метре фекалий.

"Я не знаю, какое это озеро, все дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности..." - заявил Федорчук в оправдание.

"Они метр нагадили? Вы что, издеваетесь? Я такого еще не слышал. Люди виноваты, что мы не почистили… Это кто-то из министров, я помню, я еще не был президентом, сказал, что у наших людей проблема в том, что они очень много едят. А у вас обратная ситуация - они очень много..." - добавил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский заявил об отмене военного парада на День Независимости в Киеве. В ответ на это в сети поднялась волна недовольства.