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Депутаты во Львове решили оригинально бороться с главным мемом о городе

четверг, 11 июля 2019, 23:35
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Во Львове все же может появиться метрополитен, который уже стал мемом в украинском сегменте интернета.

Так, как сообщает Zaxid.net, 11 июля депутаты Львовского горсовета поддержали электронную петицию по размораживанию проекта львовского метрополитена.

Автор петиции Василий Лозовой, выступая перед депутатами горсовета, обратил внимание на то, что уже через 10-15 лет пригород Львова, в частности, Винники, Брюховичи, Сокольники, Дубляны, Малехив и другие населенные пункты, могут стать частью большого города. В этом случае, по его словам, городу пригодится метрополитен, который спасет Львов от транспортного коллапса.

Он также отметил, что метро во Львове может быть как наземным, так и подземным.

Лозовой также пояснил, что в случае строительства метро во Львове, власти нужно будет ввести запрет на проведение любых работ по строительству метро в радиусе 1 км от Львовского горсовета, находящегося в историческом центре города.

В результате петиция получила необходимую поддержку 34 депутатов, которые обязали профильный департамент до следующего пленарного заседания разработать дорожную карту строительства метро.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Киеве рассматривают возможность продолжить метро в города-сателлиты.

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