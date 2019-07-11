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"Совковое" мероприятие: советник Зеленского резко высказался о проведении военного парада

четверг, 11 июля 2019, 08:33
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Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев объяснил, почему выступает в защиту инициативы отменить военный парад ко Дню независимости Украины.

Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube.

"Первый парад провели параллельно с событиями в Иловайске. Для меня это незаживающая рана, личная. Но и, кроме того, я как ребенок, родившийся в СССР, прекрасно помню эти парады. Это же издевательство у нас сейчас проводить абсолютно "совковое" мероприятие, тем более нет для этого никаких особых оснований… …Нам нужны победы, необязательно на фронте. Нам нужны победы в укреплении нашей армии, а не показушные парады", - уверен он.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась меткая фотожаба на скандал с отказом Зеленского от Дня Независимости.

Также экс-боец ВСУ и известный юрист Маси Найем поддержал Зеленского с отменой военных парадов в Украине.

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