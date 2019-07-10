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Отмена парада на День Независимости: известный доброволец поддержал Зеленского

среда, 10 июля 2019, 21:04
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Экс-боец ВСУ и известный юрист Маси Найем высказался по поводу решения президента Владимира Зеленского отменить проведение военного парада на День Независимости Украины.

Об этом он рассказал "Апострофу".

По словам Найема, он принципиально не против парада, однако его проведение кажется ему лишним.

"Если это делается для того, чтобы воспитать патриотический дух, то это нужно делать круглый год, а не раз в год. Если это делается для того, чтобы демонстрировать силу, то, наверное, ее лучше демонстрировать в ООС, где техника, показанная на параде, не используется. Если это делается для того, чтобы сами военные были довольны, то можно их провести как-то по-другому без техники и при этом адресно, кому действительно нужно, оказать какую-то помощь, а не просто выдать по тысяче гривен кому-то в тылу. Зачем ему тысяча гривен? Лучше пусть получат помощь 300 человек, например, кому-то на 300 тысяч гривен какие-то протезы нормальные купят. Наверное, это логично", – говорит доброволец.

Мнения других действующих и бывших военных по поводу отмены парада читайте в материале "Апострофа": Отменить нельзя оставить: что думают военные о параде на День независимости.

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