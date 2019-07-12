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Праздник Петра и Павла: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

пятница, 12 июля 2019, 10:16
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Фото: ik.arhano.ru

12 июля отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День Петра и Павла. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

12 июля православные верующие по всему миру отмечают очень важный религиозный праздник - День Петра и Павла. Согласно писанию, эти первоверховные апостолы "приняли святое мученичество в один день - 29 июня по юлианскому календарю и 12 июля по григорианскому. Апостол Петр был распят головой вниз, апостол Павел, как римский гражданин, не мог быть казнен на кресте, поэтому ему отсекли голову.

День Петра и Павла: поздравления в стихах и прозе

***

В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.

***

С Днем Петра и Павла поздравляю.
Утром с чистым сердцем помолись.
Я от всей души тебе желаю,
Чтоб вошла Удача в твою жизнь.

Каждый миг пусть радостью наполнится,
Пусть задор всегда в тебе горит,
И пусть все мечты твои исполнятся
И Господь всегда тебя хранит.

***

***

С Днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда от смеха не устать,

Семьи процветают и крепчают,
Замедляют быстрый ход года,
И глаза от радости сияют,
Улыбок и веселья на века!

***

День великий и святой настал,
Петра и Павла почитают,
Желаю благ тебе, удачи и добра,
Пусть святость дом всегда твой охраняет.

Пусть горе и беда пройдет,
А свет всю жизнь твою лишь наполняет,
Мечта твоя пусть оживет,
Сомненья душу не терзают!

***

С Днем Святых Петра и Павла
Я вас поздравляю,
Веры крепкой и надежды
В день особенный желаю.

Пусть любовь вам душу греет,
Будут сила и терпение,
А в сердцах живет всегда
Кротость, нежность и смирение.

Пусть Святые не оставят
Вас в нелегкие моменты,
Дарят силы и советы,
Посылают вдохновение.

***

***

Пусть придут к тебе Павел с Петром
Вместе с миром, добром и любовью,
Принесут пусть достаток в твой дом,
И одарят семью всю здоровьем!

Пусть душа наполняется светом,
Будут помыслы только чисты,
Я желаю, чтоб этим летом
Стали явью любые мечты!

***

В праздник святой, я желаю всем постоянного покровительства святых апостолов. Пускай в душах каждого живет божья благодать, а сердца будут открыты для всех страждущих. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками. Не терзайтесь в недоверии, злобе и сомнении и тогда вокруг вас всегда будет, свет счастье и понимание.

***

Желаю, чтобы в этот прекрасный и радостный день, великие апостолы даровали вам огромного счастья, доброго света и вечной благости. Пускай ваши души наполнятся нескончаемой радостью, пускай ваши глаза засветятся искренней любовью, а в ваших сердцах укрепится святая вера. С Днем Петра и Павла!

***

Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.

***

Пускай святые Петр и Павел принесут тебе сегодня много добра, счастья и радости! Желаю, чтобы в этот великий праздник тебе сопутствовала удача, а все твои планы и благие намерения легко превращались в реальность! Пускай Господь ведет тебя верной дорогой и во всем тебе помогает!

***

Поздравляем всех носителей имен Павел и Петр с праздником их именин, с днем Пресвятых Правоверных Апостолов Петра и Павла. А всех христиан поздравляем с окончанием Петрова Поста. Пусть же очищение духа, произошедшее с вами, сохранится до следующего поста.

***

В День Петра и Павла желаем вам, чтобы имена этих святых, являющиеся символом чистоты, искренней веры и ревностного служения Богу, даровали вам вдохновение для новых светлых свершений. Открытости вашей душе и мудрости - помыслам!

***

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