Праздник Петра и Павла: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

12 июля отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День Петра и Павла. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

12 июля православные верующие по всему миру отмечают очень важный религиозный праздник - День Петра и Павла. Согласно писанию, эти первоверховные апостолы "приняли святое мученичество в один день - 29 июня по юлианскому календарю и 12 июля по григорианскому. Апостол Петр был распят головой вниз, апостол Павел, как римский гражданин, не мог быть казнен на кресте, поэтому ему отсекли голову.

День Петра и Павла: поздравления в стихах и прозе

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В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.



Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

***

С Днем Петра и Павла поздравляю.

Утром с чистым сердцем помолись.

Я от всей души тебе желаю,

Чтоб вошла Удача в твою жизнь.



Каждый миг пусть радостью наполнится,

Пусть задор всегда в тебе горит,

И пусть все мечты твои исполнятся

И Господь всегда тебя хранит.

***

***

С Днем Петра и Павла поздравляю!

Пусть сойдет на вас их благодать,

Счастья, радости, любви желаю,

Никогда от смеха не устать,



Семьи процветают и крепчают,

Замедляют быстрый ход года,

И глаза от радости сияют,

Улыбок и веселья на века!

***

День великий и святой настал,

Петра и Павла почитают,

Желаю благ тебе, удачи и добра,

Пусть святость дом всегда твой охраняет.



Пусть горе и беда пройдет,

А свет всю жизнь твою лишь наполняет,

Мечта твоя пусть оживет,

Сомненья душу не терзают!

***

С Днем Святых Петра и Павла

Я вас поздравляю,

Веры крепкой и надежды

В день особенный желаю.



Пусть любовь вам душу греет,

Будут сила и терпение,

А в сердцах живет всегда

Кротость, нежность и смирение.



Пусть Святые не оставят

Вас в нелегкие моменты,

Дарят силы и советы,

Посылают вдохновение.

***

***

Пусть придут к тебе Павел с Петром

Вместе с миром, добром и любовью,

Принесут пусть достаток в твой дом,

И одарят семью всю здоровьем!



Пусть душа наполняется светом,

Будут помыслы только чисты,

Я желаю, чтоб этим летом

Стали явью любые мечты!

***

В праздник святой, я желаю всем постоянного покровительства святых апостолов. Пускай в душах каждого живет божья благодать, а сердца будут открыты для всех страждущих. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками. Не терзайтесь в недоверии, злобе и сомнении и тогда вокруг вас всегда будет, свет счастье и понимание.

***

Желаю, чтобы в этот прекрасный и радостный день, великие апостолы даровали вам огромного счастья, доброго света и вечной благости. Пускай ваши души наполнятся нескончаемой радостью, пускай ваши глаза засветятся искренней любовью, а в ваших сердцах укрепится святая вера. С Днем Петра и Павла!

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Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.

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Пускай святые Петр и Павел принесут тебе сегодня много добра, счастья и радости! Желаю, чтобы в этот великий праздник тебе сопутствовала удача, а все твои планы и благие намерения легко превращались в реальность! Пускай Господь ведет тебя верной дорогой и во всем тебе помогает!

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Поздравляем всех носителей имен Павел и Петр с праздником их именин, с днем Пресвятых Правоверных Апостолов Петра и Павла. А всех христиан поздравляем с окончанием Петрова Поста. Пусть же очищение духа, произошедшее с вами, сохранится до следующего поста.

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В День Петра и Павла желаем вам, чтобы имена этих святых, являющиеся символом чистоты, искренней веры и ревностного служения Богу, даровали вам вдохновение для новых светлых свершений. Открытости вашей душе и мудрости - помыслам!

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