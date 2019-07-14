На Киев несется атмосферный фронт: синоптик рассказала, чего ждать

В воскресенье, 14 июля в Киеве ожидается приход атмосферного фронта, который принесет с собой дожди и грозы.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Атмосферный фронт - уже в пути. Дожди с грозами ходят по Киевщине и подбираются к столице. Кто на воде, на берегу лужайке - понемногу собирайтесь)", - написала она.

В сети указали, что дождь уже добрался в Киев.

"Рынок Столичный – уже льет", "Что-то не очень он спешит в Бучу, а так нужен, ой-ой..." – пишут в сети.

Подробнее о погоде на 13-18 июля, читайте в материале "Апострофа": Дожди и +9: какая погода порадует украинцев в ближайшие дни.