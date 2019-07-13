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Общество

Дожди и +9: какая погода порадует украинцев в ближайшие дни

Прогноз погоды на 13 - 18 июля

Адриан Радченко суббота, 13 июля 2019, 14:31
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Прогноз погоды на 13 - 18 июля Фото: Pixabay.com

Пасмурная и дождливая погода, установившаяся в Украине в начале июля, отступать не намерена. Какой будет погода в ближайшие дни и стоит ли ждать потепления, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 13 июля, грозовой фронт накроет три четверти страны. Сухо будет только в южных областях и Крыму.

Теплее всего также будет на юге. Ночью синоптики прогнозируют +14-16, а днем воздух прогреется до 24-26 градусов. В целом по стране ожидается +10-13 ночью и 21-24 градуса выше нуля в дневное время суток.

В воскресенье, 14 июля, сухо будет не только на юге, но и на востоке. Север, центр и запад будут заливать дожди. Но есть и плюс - грозы в воскресенье не ожидается.

Холоднее всего будет в западных областях, где синоптики ночью прогнозируют +11-13, а днем от 19 до 21 градуса выше нуля (в Закарпатской области будет +21-23). На севере ночь будет еще холоднее (+9-11), но днем ожидается +20-23. В центре и на востоке ночью будет +11-13, а днем столбики термометров покажут +22-25. Самая теплая ночь будет на юге (+14-16). Днем в южных областях ожидается +24-26.

Многих интересует вопрос, когда же в Украину вернется ясная солнечная погода. Но синоптики говорят - не ранее 18 июля. Первую половину следующей недели украинцев будет заливать дождь под аккомпанемент грома и молнии.

Прогноз погоды на 13 июля
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Прогноз погоды на 14 июля
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Прогноз погоды на 15 июля
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Прогноз погоды на 16 июля
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В понедельник, 15 июля, осадков не ожидается только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. На остальной территории пройдут грозы.

Ночью ожидается +10-13 на западе, севере и в центре. +12-14 будет на востоке, 14-16 градусов тепла в южных областях и +16-18 в Крыму. В дневное время суток 19-22 градусов тепла синоптики прогнозируют на западе, +21-24 на севере и в центре, 23-25 градусов тепла на востоке и +24-26 в южных областях.

Во вторник, 16 июля, грозовой фронт накроет всю страну.

Температурная картина практически не изменится. В отдельных регионах температура упадет/вырастет на 1-2 градуса.

И только в четверг, 18 июля, по всей стране синоптики обещают сухую погоду.

Отметим, что на 13-14 июля Гидрометцентр Украины объявил чрезвычайный оранжевый уровень пожарной опасности в Винницкой, Черкасской, большинстве районов Ровенской, Хмельницкой, Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областей.

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