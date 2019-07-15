Землю накрыло мощной магнитной бурей: как уберечься

В понедельник, 15 июля, ожидается магнитная буря, которую называют самой сильной за последние десять лет.

Магнитная буря повлияет как на настроение людей, так и на их здоровье. В частности, может возникнуть общая апатия, сонливость, головокружение, озноб и тошнота. Сильная буря влияет даже на здоровых людей, а тем, у кого есть проблемы со здоровьем, стоит быть особенно аккуратными.

Чтобы максимально защититься от последствий магнитной бури, эксперты рекомендуют хорошо выспаться накануне, а в сам день бури не переедать тяжелой пищи и стараться не нервничать, отказаться от кардионагрузок, предпочтя им долгие прогулки. В целом следует больше отдыхать и избегать эмоциональных и физических нагрузок.

Людям с хроническими заболеваниями стоит заранее проверить наличие нужных лекарств. Даже тем, кто не жалуется на здоровье, врачи рекомендуют соблюдать питьевой режим, заменив кофейные напитки травяными чаями, а в идеале – чистой водой.

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