А где Звезда смерти? В сети высмеяли коллекционера "зверств" ВСУ на Донбассе

Пропагандисты Донбасса представили новый информационный фейк о донецком пенсионере, который якобы собирает "свидетельства преступлений" украинской армии при обороне Украины от внешнего агрессора – снаряды, вооружение, поврежденное имущество, которое было оставлено военнослужащими ВСУ в ходе их столкновений с российско-оккупационной армией.

Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщил блогер с ником "Фашик Донецкий" (стилистика и орфография автора сохранены).

На фото с пропагандистского ресурса изображен опрятного вида пенсионер, во дворе у которого явно бутафорские ракеты размерами больше человеческого роста.

"Интересно, где дед спрятал гильзу от звезды смерти и сбитую летающую тарелку, с помощью которой Хунта банбила", - спрашивает украинский блогер.

Комментаторы под постом также удивились "скромной" коллекцией во дворе у донецкого пенсионера.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики начали пугать население оккупированного Донбасса новым фейком о русском языке, якобы украинские военнослужащие ходят по освобожденным населенным пунктам и запрещают местному населению говорить на родном языке.