Обмен с ИГИЛ, гей-парад и зверства "фашистов": чем боевики пугают жителей на Донбассе

Функционеры незаконных "республик" Донбасса продолжают наступление на умы жителей неподконтрольных территорий. При этом, если месяц назад главным "фашистом" Украины, по версии боевиков, был Петр Порошенко, то теперь эту роль постепенно приписывают Владимиру Зеленскому. Мол, обещал договориться с "молодыми республиками", а на деле, почему-то, считает сепаратистов - сепаратистами, а Россию - агрессором. Последние тренды пропаганды ОРДЛО отслеживал "Апостроф".

С широко закрытыми глазами

В начале прошлой недели боевики ДНР устроили жестокую провокацию: в зоне проведения ООС, в районе поселка Водяное был обстрелян санитарный автомобиль морской пехоты ВСУ. В результате обстрела погибли двое украинских военнослужащих.

Сразу же после атаки на медиков так называемый заместитель начальника управления фейковой народной милиции ДНР Эдуард Басурин поспешил откреститься от обвинений. Мол, боевики не обстреливали санитарный автомобиль. Однако факт остается фактом: украинские медики убиты, а фото уничтоженного автомобиля облетели все украинские и множество зарубежных СМИ. Тогда террористы решили особо не заморачиваться и нашли гениальный выход из ситуации, заявив, что обстрела медиков просто не было. Как нет и российских военных на Донбассе.

По версии боевиков, обстрел был украинской… инсценировкой. Якобы для этой инсценировки ВСУ использовали старый "Хаммер", который сами же и подорвали, а имена погибших старшего матроса Сергея Майбороды и медика Ирины Шевченко не включены в официальные списки потерь ВСУ.

Зверства "фашистов"

Впрочем, оправдываться у террористов действительно получается плохо. Гораздо лучше им удается нагнетать панику, придумывая преступления "фашистов". Естественно, лидерами по количеству чисто фашистских преступлений остаются бойцы добровольческих частей и подразделений - "Азов" и "Айдар".

Так, например, на днях пропагандисты ДНР сообщили о новом месте дислокации полка "Азов". По версии боевиков, азовцы расквартировались в одном из детских садов Мариуполя. А чтобы новость вызывала больше эмоций и ненависти, Басурин добавил, что "каратели", естественно, выгнали из садика всех детей и воспитателей (хорошо хоть не распяли).

Вероятно, изгнанные из дошкольного учреждения малыши тотчас же отправились на курсы по уничтожению украинцев неподконтрольного Донбасса. Ведь именно такие тренинги, как уверяют пропагандисты ЛНР - для детей, лично организовывает командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский.

"Во время данных мероприятий военные психологи убеждали школьников в том, что на территориях ЛНР и ДНР проживают "неправильные" украинцы, с которыми необходимо бороться любыми средствами, вплоть до физического уничтожения", - пишут пропагандистские СМИ.

А если и этого мало, то пропагандисты пускают в ход темы вечные. Одна из таких: жителям Донбасса запрещают говорить на русском языке.

Как уверяют пропагандисты ЛНР, "каратели" "Айдара" вместе с националистами "Укропа" ходят по магазинам и кафе Троицкого района и запрещают местному населению общаться на русском. А если кто-то решит дерзить "фашистам" на языке Пушкина и Лермонтова, того ждет физическая расправа.

Более того, "Военно-гражданской администрацией района отданы указания сотрудникам госучреждений игнорировать обращения граждан на русском языке", - клянутся пропагандисты.

Да что там говорить об обычных, запуганных "нацистами" мирных жителях, если даже бойцы ВСУ попадают под раздачу. Как уверяют боевики, недавно бойцы "Азова" избили до полусмерти старлея 36-й бригады ВСУ за то, что он попросил "нацистов" не обстреливать территорию ДНР. Ну а как иначе могли поступить бойцы "Азова", если на курсах учат уничтожать "неправильных" украинцев?

Как уверяют пропагандисты ЛНР, "каратели" "Айдара" вместе с националистами "Укропа" ходят по магазинам и кафе Троицкого района и запрещают местному населению общаться на русском Фото: cont.ws

Круговорот ИГИЛ

"Давненько мы не связывали украинскую армию с ИГИЛ. Не пора ли снова это сделать?" Так, вероятно, подумали пропагандисты в Луганске и разразились серией зубодробительных фейков.

Как утверждают террористы, в ВСУ все настолько плохо (пьянство, употребление наркотиков, дезертирство), что командование решило доукомплектовать некоторые подразделения украинскими "нацистами", которые воевали в Сирии на стороне ИГИЛ. Ну, а что? Ребята они проверенные, научились организовывать теракты в жилых районах, такие специалисты и самим нужны.

А при случае, "по замыслу военного командования, преступники будут использованы украинской оппозицией для организации вооруженного переворота в Киеве", - заявил так называемый начальник пресс-службы управления фейковой "народной милиции" ЛНР Яков Осадчий.

Но если "нацисты" из ИГИЛ здесь, на Донбассе, убивают "неправильных" украинцев, кто же будет устраивать теракты там, в Сирии? Спокойно! И на этот вопрос у пропагандистов есть ответ.

"Длительные задержки денежных выплат в зоне проведения ООС, а также нестабильная обстановка в стране стали поводом для украинских военнослужащих из нацбатальонов уезжать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в военном конфликте на стороне ИГИЛ", - сообщают в пропагандистских СМИ ЛНР.

Кстати, чтобы путешествие из Украины в Сирию для "нацистов" вышло как можно более комфортным, в СБУ, по версии боевиков, был создан специальный отдел, который взял на себя все хлопоты по оформлению документов и превращению украинских "Микол" в сирийских "Башаров".

Марш на острове

Ну и, конечно же, достается в информационном плане не только "нацистам", но и контрактникам ВСУ. Правда, одно время у пропагандистов ОРДЛО был кризис жанра, так как кроме новостей о пьянстве в украинской армии на сепаратистских сайтах ничего не появлялось. Но теперь боевики исправились.

Итак, по версии боевиков, военнослужащие ВСУ требуют у местных жителей прифронтовых территорий платить "налог на защиту". Тех, кто отказывается рассчитываться с военными, ждут грубые физические аргументы.

"В населенном пункте Крымское четверо боевиков вновь прибывшей в зону ООС 14-й отдельной механизированной бригады нанесли тяжкие телесные повреждения владельцу продуктового магазина, который отказался платить так называемый "налог за защиту", - пишут в пропагандистских СМИ.

Конечно, житель Крымского мог бы обратиться в полицию, но там бы его ждало полнейшее разочарование. Боевики уверяют, что полицейские прифронтовых территорий получили четкие указания – не открывать ни одного уголовного производства без согласования с командованием ВСУ.

Ну и, наконец, вишенка на торте: "По указанию командующего ООС Сырского, был сформирован сводный отряд из провинившихся военнослужащих ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Восток" и "Север" в количестве 50 человек, которые под угрозой увольнения и дисциплинарных взысканий 24 июня были направлены в Киев для участия в гей-параде в так называемом "Марше равенства", - заявил Яков Осадчий.

Правда, на какой "гей-парад" успели приехать провинившиеся силовики в понедельник, 24 июня – неизвестно. Ведь марш равенства в столице Киева проходил в воскресенье, 23 июня. Это могло бы произойти только в том случае, если бы бойцы ВСУ 24 июня вылетели из Украины на остров Хауленд в Тихом океане, который находится в часовом поясе UTC-12 и когда в Украине 24 июня, там только 23. Однако там марши равенства не проводятся. Там вообще ничего не проводится, так как остров необитаемый. Но не будем слишком уж придирчивы к пропагандистам ЛНР, которые и так стараются как могут.