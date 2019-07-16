Ждать недолго: синоптик дала прогноз по возвращению жары

Уже с пятницы, 19 июля, в Украину вернется тридцатиградусная жара.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Уже с пятницы температура воздуха в Украине начнет повышаться и достигнет как раз на выборы +25 +30 градусов, в южной части, Днепропетровской, в Кропивницком и районах, на востоке +28 +33 градусов. В Киеве также ощутимо потеплеет, на протяжении 19-21 июля ожидается +25 +28 градусов", - написала она.

В тоже время, по словам синоптика, дожди полностью не уйдут с территории Украины.

"Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны в пятницу, субботу, воскресенье на западе и севере", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф" накануне Киев подтопило после проливного дождя.