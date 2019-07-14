Киев затопило после проливного дождя: фото и видео

В воскресенье, 14 июля, Киев накрыл мощный ливень, в результате чего часть улиц в городе превратилась в реки.

Об этом пишут пользователи социальных сетей, публикуя соответствующие фото и видео.

Так, в направлении Шулявки образовалось целое озеро.

Не лучше обстоят дела на Борщаговке.

На улице Каземира Малевича машины тоже плавают.

Проспект Космонавта Комарова напоминает бурлящую реку.

Некоторые авто в столице уже успели "утонуть".

Появилось видео и самого ливня.

В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ливень скоро покинет столицу.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.