Киев затопило после проливного дождя: фото и видео

В воскресенье, 14 июля, Киев накрыл мощный ливень, в результате чего часть улиц в городе превратилась в реки.
Об этом пишут пользователи социальных сетей, публикуя соответствующие фото и видео.
Так, в направлении Шулявки образовалось целое озеро.
Не лучше обстоят дела на Борщаговке.
На улице Каземира Малевича машины тоже плавают.
Проспект Космонавта Комарова напоминает бурлящую реку.
Некоторые авто в столице уже успели "утонуть".
Появилось видео и самого ливня.
В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ливень скоро покинет столицу.
Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.
27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.
Также 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.