Нескрепная чистота: в сети показали печальные фото из оккупированного Крыма

В сети появились новые фото гор мусора, которые оставляют после себя российские туристы в оккупированном Крыму.

Снимки опубликовала у себя в Twitter-аккаунте блогер RoksolanaToday & Крым.

По ее словам, фотографии сделаны в Керчи, на популярном для пикников с авто туристическом месте. По мнению блогера, проблема с мусором здесь решена не будет просто за счет труда коммунальщиков, поскольку практически каждый отдыхающий здесь россиянин не забирает его, а оставляет прямо здесь.

"Керчь, "наш любимый Маяк, прибрежная зона до энергомоста!" Все приезжают на авто! И могли бы забирать свой мусор. Но чистота отвергается псиносвинячьими душами, как чуждая и нескрепная вещь, навязанная РФ Западом! Точнее, не навязанная...", - заметила блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские оккупанты скрыли новое экологическое ЧП, произошедшее в Коктебеле в Крыму. Суть происшествия в том, что в Коктебеле канализационные стоки заливают прибрежную акваторию одного из пляжей, а оккупанты заверяют, что ничего катастрофичного не происходит, хотя опубликованные документы говорят об обратном.