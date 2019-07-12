В Крыму бьют тревогу из-за новой экологической катастрофы: видео и шокирующий документ

Российские оккупанты скрыли новое экологическое ЧП, произошедшее в Коктебеле (аннексированный Россией Крым).

О нем сообщают в соцсетях, уточняя, что суть ЧП в том, что в Коктебеле канализационные стоки заливают прибрежную акваторию одного из пляжей, а оккупанты заверяют, что ничего катастрофичного не происходит, хотя опубликованные документы говорят об обратном.

"И все-таки в Коктебеле была экологическая катастрофа, при этом местные власти ее умолчали! Заявление главы администрации Феодосии, который 8 июля озвучил, что: «Биологический анализ получен – в норме. Химический анализ будет через два дня. Ждем", – это ложь. Мною был направлен запрос в Росприроднадзор по поводу анализов морской воды в районе выброса "нефтяного" фонтана, полученный ответ и экспертные заключения повергли меня в шок!!!" – написал в Facebook Александр Талипов, которому удалось заполучить документы с истинными данными экспертизы.

По его словам, содержание иона аммония в воде превышает норму в 168 раз.

"В воде он связывается с другими элементами и может создавать очень токсичные соединения. По сути это однозначно канализационные стоки", - добавляет он.

Также блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% опубликовал видео с места экологической катастрофы.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.