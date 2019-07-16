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От Путина до Винника: как будут выглядеть в старости известные политики, артисты и спортсмены

вторник, 16 июля 2019, 08:25
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В социальных сетях набирает популярность приложение FaceApp, которое показывает, как человек будет выглядеть в старости.

Так, в сети часто публикуют фотографии известных политиков, спортсменов и деятелей культуры, которые были обработаны в данном приложении.

Особый интерес у украинцев вызвали "перевоплощения" нынешнего и бывшего президентов Украины - Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Стоит отметить, что фотографии выглядят действительно реалистичными.

Само приложение появилось еще в 2017 году и также было очень популярным. Новая волна его популярности вызвана новыми алгоритмами, которые используются для обработки фотографий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети шутят над фотографиями знаменитостей, обработанными в приложении для редактирования селфи FaceApp.

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