От Путина до Винника: как будут выглядеть в старости известные политики, артисты и спортсмены

В социальных сетях набирает популярность приложение FaceApp, которое показывает, как человек будет выглядеть в старости.

Так, в сети часто публикуют фотографии известных политиков, спортсменов и деятелей культуры, которые были обработаны в данном приложении.

Особый интерес у украинцев вызвали "перевоплощения" нынешнего и бывшего президентов Украины - Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Стоит отметить, что фотографии выглядят действительно реалистичными.

Само приложение появилось еще в 2017 году и также было очень популярным. Новая волна его популярности вызвана новыми алгоритмами, которые используются для обработки фотографий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети шутят над фотографиями знаменитостей, обработанными в приложении для редактирования селфи FaceApp.