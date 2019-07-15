FaceApp сводит сеть с ума: вот как в старости будут выглядеть украинские секс-символы

Мобильное приложение FaceApp, позволяющее изменять лица людей на фото, буквально сводит соцсети с ума. Новое обновление, которое добавило готовым снимкам реалистичности, спровоцировало волну публикаций, в которых пользователи делают себя пожилыми.

Так как эта тема стала одной из самых обсуждаемых, мы решили поэкспериментировать с фотографиями украинских секс-символов из мира шоу-бизнеса. Вот, как наши селебрити могут выглядеть через 30-40 лет.

Примечательно, что свои обработанные фотографии публикуют в соцсетях и сами знаменитости. Некоторые делают себя пожилыми, некоторые наоборот возвращают своим фотографиям молодость.

Мы испытали программу на снимках певиц Нади Дорофеевой, Насти Каменских, Оли Поляковой, Тины Кароль, Веры Брежневой, Мишель Андраде, MARUV, Натальи Могилевской, Светланы Лободы, певцов Олега Винника и Макса Барских.

Приложение продолжает набирать популярность, однако не стоит относиться к подобным экспериментам серьезно. Все это не более чем развлечения.

Молодая возлюбленная украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова поделилась в соцсети милым совместным фото с артистом.

Ранее украинский телеведущий, автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который в июне этого года тайно женился на украинской модели Александре Кучеренко, впервые рассказал об их судьбоносной встрече.

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