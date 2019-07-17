Известный журналист прошелся по скандальному фильму Стоуна про Украину: полное видео

Вопрос аннексии Крыма полностью замалчивается в скандальном фильме от российских пропагандистов американского режиссера Оливера Стоуна об Украине, героем которого стал украинский олигарх и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

Такое мнение по следам фильма озвучил известный украинский журналист Виталий Портников в блоге на сайте Крым.Реалии.

"У Виктора Медведчука, думаю, нет никакого ответа на вопрос, как решать крымскую проблему – как и у любого другого пророссийского политика в Украине. Медведчук может много говорить о российско-украинских отношениях, о Донбассе, о заключенных. Но про Крым он говорит только одно: Крым – украинский. А дальше? Готово ли будет российское руководство признать эту точку зрения, даже если в Киеве появится сочувствующий Путину президент? Давайте будем честными: не будет готово. Для Владимира Путина вопрос о Крыме закрыт еще и потому, что "присоединение" полуострова к России, уверен, – важный элемент легитимности его режима. Отказаться от этого добровольно – значит, своими руками разрушить миф о "собирателе земель", - уверен он.

Также он рассказал на примере Молдовы и Грузии, какой сценарий может разыграть Путин с Донбассом.

"Но теоретически мы можем предположить, что если у Путина появится желание, он может просто заставить правителей в Тирасполе пойти на воссоединение с Кишиневом. Москва признает территориальную целостность Молдовы, при всей поддержке Приднестровья ее правовая позиция никогда не изменялась. Та же «теория» касается и Грузии – если к власти в этой стране когда-то придет откровенно пророссийская власть. С Грузией, конечно, сложнее. Россия признала независимость ее автономий – Абхазии и Южной Осетии. Но можно представить себе некую международную конференцию под российским патронатом, после которой эти территории становятся частями федеративной Грузии – с сохранением там российских воинских контингентов, разумеется. Но формально Грузия станет единой страной. Точно так же можно решить вопрос и с Донбассом, если к власти в Киеве придет пророссийское руководство", - объяснил он.

Как сообщалось, Путин взбудоражил сеть фантазиями о встрече с геем в душе, о чем рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Подробнее о планах Кремля читайте в материале "Апострофа": Управляемый хаос: у Путина есть два сценария влияния на выборы в Украине.