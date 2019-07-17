RU  UA  EN

среда, 17 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

17 июля

11:50
Кошмарил застройщиков вместо работы в Раде: эксперт оценил шансы на переизбрание нардепа Левченко
11:49
Под Одессой иностранцы мгновенно погибли в жуткой аварии: опубликованы фото
11:44
Известный журналист прошелся по скандальному фильму Стоуна про Украину: полное видео
11:25
​В Украине упали цены на популярный продукт
11:16
В Киеве обнаружили страшную находку на озере: фото
11:14
Лига чемпионов: все результаты 15 июля
11:12
В оккупированном Крыму произошло массовое ЧП с детьми: подробности
11:11
Лоббист Днепра: нардеп Курячий рассказал о своих задачах в новом созыве парламента
10:56
На пляже в Кирилловке произошла новая трагедия
10:51
Сменил четыре партии: журналисты рассказали о политической карьере кандидата в депутаты Артеменко
10:48
Грузины и молдоване разыграли триллер в Лиге чемпионов
10:44
Юрий Голик возглавил программу "Региональное развитие" в Украинском институте будущего
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известный журналист прошелся по скандальному фильму Стоуна про Украину: полное видео

среда, 17 июля 2019, 11:44
переглянути новину українською

Вопрос аннексии Крыма полностью замалчивается в скандальном фильме от российских пропагандистов американского режиссера Оливера Стоуна об Украине, героем которого стал украинский олигарх и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

Такое мнение по следам фильма озвучил известный украинский журналист Виталий Портников в блоге на сайте Крым.Реалии.

"У Виктора Медведчука, думаю, нет никакого ответа на вопрос, как решать крымскую проблему – как и у любого другого пророссийского политика в Украине. Медведчук может много говорить о российско-украинских отношениях, о Донбассе, о заключенных. Но про Крым он говорит только одно: Крым – украинский. А дальше? Готово ли будет российское руководство признать эту точку зрения, даже если в Киеве появится сочувствующий Путину президент? Давайте будем честными: не будет готово. Для Владимира Путина вопрос о Крыме закрыт еще и потому, что "присоединение" полуострова к России, уверен, – важный элемент легитимности его режима. Отказаться от этого добровольно – значит, своими руками разрушить миф о "собирателе земель", - уверен он.

Также он рассказал на примере Молдовы и Грузии, какой сценарий может разыграть Путин с Донбассом.

"Но теоретически мы можем предположить, что если у Путина появится желание, он может просто заставить правителей в Тирасполе пойти на воссоединение с Кишиневом. Москва признает территориальную целостность Молдовы, при всей поддержке Приднестровья ее правовая позиция никогда не изменялась. Та же «теория» касается и Грузии – если к власти в этой стране когда-то придет откровенно пророссийская власть. С Грузией, конечно, сложнее. Россия признала независимость ее автономий – Абхазии и Южной Осетии. Но можно представить себе некую международную конференцию под российским патронатом, после которой эти территории становятся частями федеративной Грузии – с сохранением там российских воинских контингентов, разумеется. Но формально Грузия станет единой страной. Точно так же можно решить вопрос и с Донбассом, если к власти в Киеве придет пророссийское руководство", - объяснил он.

Как сообщалось, Путин взбудоражил сеть фантазиями о встрече с геем в душе, о чем рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Подробнее о планах Кремля читайте в материале "Апострофа": Управляемый хаос: у Путина есть два сценария влияния на выборы в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Украины есть одно реально доступное орудие для деоккупации Крыма – Борис Бабин

Жара возвращается, но не везде: какие сюрпризы приготовила погода

Как создавалась "схема Гройсмана-Кистиона", и почему умолкли правоохранители

Против российской пропаганды мы будем использовать на Донбассе "мощное" оружие - кандидат от "Слуги народа"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: