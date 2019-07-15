Управляемый хаос: у Путина есть два сценария влияния на выборы в Украине

Обстрел из гранатомета канала "112-Украина" может являться провокацией, направленной на раскачивание ситуации в Украине. Это входит в стратегию влияния российских спецслужб на избирательный процесс в Украине. О том, чем это может закончиться, "Апострофу" рассказал главный редактор сайта "Информационное сопротивление", Юрий Карин.

На сегодня в качестве основного варианта "окончательного решения украинского вопроса" в кремлевских кабинетах видят вмешательство или выражаясь корректнее, влияние на украинские выборы по так называемому "молдовскому сценарию".

Его суть состоит в навязывании Украине плана "федерализации", который до 2014 года активно продвигался "Украинским выбором" кума Путина – Виктора Медведчука. Он связан с насыщением политической арены Украины (особенно парламента) политиками, поддерживающими идею автономии Донбасса в составе Украины с дальнейшей ее федерализацией. Долгосрочный план, очередным этапом которого станут местные выборы в 2020 году, предусматривает углубление расколов внутри нашего общества за счет "парада автономий", а в перспективе должен привести к утрате суверенитета или территорий. Например, в виде "сухопутного коридора" в Крым.

Первоочередные цели РФ не меняются довольно давно, поэтому их достаточно просто описать: обновление украинских политических процессов в выгодном для Москвы формате и интеграцией в украинскую политику российских марионеток с расширенными полномочиями.

Кроме того, их текущая задача состоит в ослаблении государственности нашей страны за счет нивелирования ее внешнеполитических усилий, развала сектора обороны и безопасности. Это должно привести к отказу стратегических партнеров Украины от ее поддержки в противостоянии с РФ

Более "дальние" цели - дезинтеграция проевропейского политического блока Украины с параллельным ослаблением института власти с конечным итогом - "выход" на прямые переговоры с так называемыми "ДНР/ЛНР". В целом, идея понятна – убедить мир, что белое это чёрное или другими словами, заставить верить в московскую сказку, что "в Украине гражданская война, а РФ к этому не имеет никакого отношения". Это прямой путь к снятию санкций, больно бьющих по российской экономике.

Так, сложилось, что реализацией данного сценария занимаются две группы влияния из Кремля – Виктора Медведчука и Владислава Суркова, которые фактически мешают друг другу. Скорее всего, это приведет к тому, что "Боливар не выдержит двоих". В жесткой конкуренции между ними пока с большим отрывом выигрывает Виктор Медведчук, который, кроме всего прочего, имеет "карт-бланш" и значительную финансовую поддержку Кремля.

Стоит отметить, что кум Путина, как бы это не казалось парадоксальным, в своей работе в основном использует наработки конкурирующего, "сурковского" лагеря, а их суть состоит в следующем.

Во-первых, продвижение и проход в парламент пророссийской политсилы с помощью любых возможных схем при явной поддержке Кремля. В данном случае это "Оппозиционная платформа — За жизнь". С этой целью Виктору Медведчуку создается имидж "миротворца", проводятся "PR-переговоры" о поставках российского газа в Украину, что должно снизить его цену для потребителей (глупость несусветная, но часть избирателей поверит). Освобождаются хоть и "странные", но пленные, снимается фильм Оливера Стоуна "Открывая Украину" (кум Медведчука Владимир Путин уже его постоянный клиент). Кроме того, имеются данные о жесткой, на грани фола, "работе" по мажоритарным округам особенно на Востоке Украины.

Во-вторых, тотальная скупка средств массовой информации с основной целью – реализация в Украине отлично зарекомендовавшего себя в России "тотального воздействия" на массы. Виктор Медведчук прямо или косвенно владеет или имеет абсолютное воздействие на стратегическую редакционную политику каналов "112-Украина", NewsOne, Zik, а теперь и Интера, какие бы опровержения о его перепродаже не публиковались. Интернет-пул, тиражирующий идеи кремлевской ОПЗЖ рекламировать не будем, он известен всем.

Суть таких действий проста: человек должен получать информацию в объёмах, не позволяющих ему критически осмысливать ситуацию. Именно поэтому Скабеева, Соловьев и им подобные перешли на фактически круглосуточный режим работы по доведению до россиян кремлевских "нарративов" и "вбиванию" им в головы штампов формата "везде фашисты". Причем, поток новостей должен быть всеобъемлюще–бесконечный, а градус напряжения постоянно повышаться. В этом мы убедимся в оставшуюся до выборов неделю.

В-третьих, создание в украинском обществе атмосферы "тревожности" используя всяческие провокации, разжигая сепаратизм, продвигая вопросы декоммунизации, религии, языка. Конечная цель этой телекартинки – доведения хотя бы части населения Украины до состояния невроза в котором человек легко поддается кремлевским манипуляциям.

Самое неприятное в данной ситуации - тот случай, если "молдавский сценарий" в Украине не сработает. Тогда Кремль применит второй сценарий – "стратегию хаотизации" ситуации в Украине. С задачей "максимум" - спровоцировать массовое гражданское противостояние в Украине ("война всех против всех", чего им удалось добиться в Сирии и который прямо сейчас реализовывается в Грузии). А это может стать поводом для вторжения "российских миротворцев" для предотвращения кровопролития и фактической оккупации страны россиянами.

Планомерное давление на психику граждан, с целью "сорвать крышку чайника" уже происходит. Причем одновременно в Украине и в Грузии. Например, в Украине обстреляли из гранатомета канал 112, который связывают с Виктором Медведчуком. Никто не пострадал, ущерб минимален, но так всегда и происходит при постановочных обстрелах и поджогах "украинскими радикалами", предназначенных для картинки на российском телевидении. Провернув такие дела "чужими руками", легко разгонять волну в СМИ о "зверствах фашистов и бандеровцев" в Украине.