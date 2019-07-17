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В Минске согласовали новое перемирие на Донбассе и обмен пленных: названа дата
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В Минске согласовали новое перемирие на Донбассе и обмен пленных: названа дата

среда, 17 июля 2019, 21:20
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Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске договорилась о дате нового перемирия на Донбассе и проведении подготовки к обмену пленными.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО… подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, в ночь с 21 на 22 июля 2019 по киевскому времени", — говорится в сообщении.

По ее словам, стороны также обязались обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины.

Кроме того, на переговорах в Минске достигнута договоренность об одновременном демонтаже фортификационных сооружений в районе разведения сил в Станице Луганской.

"Демонтаж фортификационных сооружений начнется со сноса сооружения НВФ ОРДЛО на мосту, а также состоится деполитизация — будут убраны символы квазигруппировок", — заявила она.

Также в гуманитарной подгруппе была достигнута договоренность о том, чтобы провести работу по обмену пленными и заключенными в двух параллельных направлениях: юридическую очистку и подготовку к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.

Для окончательной подготовки списка понадобится до шести недель, после чего контактная группа по Донбассу назначит дату обмена.

В свою очередь, так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что "сегодня "республики" сделали предложение в срочном порядке произвести обмен удерживаемыми по формуле "всех на всех".

"Ни на какие поэтапные обмены мы не согласны", – добавила Морозова.

Напомним, подробнее о перемирии на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Разведение сил под Луганском: чем это грозит Украине.

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