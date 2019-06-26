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Разведение сторон в Станице Луганской: опубликовано оперативное видео

среда, 26 июня 2019, 18:16
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Фото: скриншот из видео\Facebook

Появилось видео отвода войск ВСУ перед пунктом пропуска "Станица Луганская".

Соответствующие кадры опубликованы на странице пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.

"Согласно решению о разведении сил на участке №1 "Станица Луганская", отдельные подразделения операции Объединенных сил изменили расположение собственных позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей", - уточнили в штабе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина готова пересмотреть решение о торговой блокадена Донбассе в случае, если промышленные активы будут возвращены в украинское правовое поле.

Также стало известно, как Запад хочет закончить войну на Донбассе.

Между тем, глава Министерства иностранных дел (МИД) Павел Климкин объяснил, кто виновен в провале в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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