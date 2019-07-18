Жара, но с дождями: синоптики озвучили актуальный прогноз, карта

В четверг, 18 июля, в Украину вернется жара, но без дождей тоже не обойдется.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"18 июля без осадков, лишь днем в северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 20-25°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях 25-30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°", - сообщают синоптики.

Как сообщалось, ранее стал известен прогноз погоды в Украине на ближайшие три года.

Кроме того, подробнее о погоде на июль и август, читайте в материале "Апострофа": Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета.