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Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета

Народный синоптик рассказал о погоде на июль и август

Артур Гор среда, 3 июля 2019, 07:31
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Народный синоптик рассказал о погоде на июль и август Фото: pixabay.com

Первый месяц календарного лета уже позади. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, июнь выдался самым теплым в Киеве за последние 139 лет наблюдений, так как среднемесячная температура в Киеве составила 26 градусов тепла, что на 5,4 градуса выше климатической нормы. Впрочем впереди еще два месяца лета, которые традиционно являются самой горячей порой в году. Какой погоды стоить ждать украинцам в июле и августе, узнавал "Апостроф".

Как сообщают в Укргидрометцентре, температурная норма для июля в Украине - это среднемесячные показатели на уровне 17-22 градусов выше нуля (на юге +24) и 11-16 градусов с отметкой "плюс" в горных районах страны. Однако по прогнозам синоптиков, июль 2019 года обещает быть нетипичным. Среднемесячные показатели температур будут стремиться к отметке 20-24,5 градусов тепла (в горных районах +16-17), что на 1,1-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

В свою очередь, народный синоптик Леонид Горбань рассказал "Апострофу", что нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге до 15 августа.

"Дневная температура воздуха все это время будет держаться на уровне 30-35 градусов тепла, и только с 18 по 23 июля ожидается кратковременное похолодание. В эти дни температура будет около 27-28 градусов тепла. Но так будет всего 3-4 дня, и после 23 июля вновь будет подъем температуры до 32-35 градусов тепла. Правда, рекордная жара до +35 обычно держится не более 3-4 дней", - отметил народный синоптик.

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Кроме того, по словам Леонида Горбаня, июль 2019 года будет щедрым на дожди.

"Кратковременные дожди пройдут 3-4 июля. Это будут осадки с юга. Такие же кратковременные дожди вернутся в Украину 12 и 14 июля, а вот с 18 по 23 июля стоить ожидать уже более обильных дождей с понижением температуры, - уверяет синоптик. – Местами уровень осадков может дойти до 15-25 миллиметров. 25, 30 и 31 июля также просчитываются осадки, но кратковременного характера, ведь температура воздуха будет высокая: 30-35 градусов тепла, а при таких высоких температурах обложных дождей не может быть, но возможны грозы".

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Первая половина августа, по расчетам Леонида Горбаня, также будет достаточно жаркой: дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах 30-35 градусов с отметкой "плюс". После 10 августа столбики термометров станут показывать более комфортные температуры.

"Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот. После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца", - заверил Горбань.

Дождей в августе будет не так много, как в июле.

"Осадки ожидаются 2-3, а также 8 августа. Но это вновь кратковременные дожди с юга", - резюмировал Леонид Горбань.

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