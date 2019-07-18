Я нардеп и хочу еще: соцсети взорвала видеопародия на кандидатов в Раду

В сети был опубликован забавный предвыборный ролик, пародирующий народных депутатов, которые идут на выборы по мажоритарным округам на второй срок.

Видеозапись была выложена на странице Facebook "Вибір за вами".

По сюжету кандидат в депутаты показывает "социальный пакет" с гречкой, посещает школу якобы для ее ремонта, сажает дерево, фотографируется с молодежью и заходит в здание парламента со словами: "это благодаря вам, дураки".

"Знакомтесь, ваш любимый кандидат Юрий Иванович Чуйко. Выбор за вами", - подписан видеоролик.

Главную роль в видео сыграл известный украинский актер и лауреат ряда международных премий Станислав Боклан, который также исполнял роль политика Юрия Чуйко в сериале "Слуга народа". Следует отметить, что цвета и дизайн в его агитации напоминают расцветку "Партии регионов" образца 2010 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Бердянске придумали новую "разменную монету" для подкупа голосов избирателей на парламентских выборах - кандидаты начали раздавать жителям очки.