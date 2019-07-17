RU  UA  EN

среда, 17 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

17 июля

15:19
На Донбассе ликвидировали наемника из "российской православной армии": фото и видео
15:10
Президент бегал с автоматом: уроженец Донбасса рассказал о договорных матчах в Украине
15:09
​Зеленский озадачил Раду предложением по штрафам для евробляхеров
14:57
В Днепре поймали ловкого вора, убегавшего от копов на маршрутке: фото
14:45
Звезде сборной Украины устроили теплый прием в новом клубе: фото
14:39
Стало известно про убийство в Виннице осужденного педофила
14:35
СБУ заявила о задержании боевика, причастного к катастрофе MH17: полное видео брифинга
14:30
Журналисты рассказали о скандале вокруг кандидатов от "Слуги народа" в Кривом Роге
14:27
Муж вернулся из командировки: сети повеселили фото курьезного ЧП в Киеве
14:25
В НБУ рассказали об инфляционных ожиданиях украинских бизнесменов: результаты опроса
14:21
Лучшая теннисистка Украины засветилась в Киеве со своим бойфрендом: фото
14:21
В интересах людей: Тимошенко подала пенсионный иск против правительства и ПФУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нашли замену гречке: в сети показали, чем подкупают украинцев перед выборами

среда, 17 июля 2019, 13:31
переглянути новину українською

В Бердянске придумали новую "разменную монету" для подкупа голосов избирателей на парламентских выборах.

Об этом сообщается в группе Кушугум/Балабино/Малокатериновка в Facebook.

"На нашем 82 округе зафиксирован первый случай подкупа избирателей. Житель Бердянска, кандидат в депутаты Валерий Люцканов, решил стать депутатом, задарив округ китайскими очками. Случаи подкупа были зафиксированы во всех районах округа. Так как гречка уже не в моде, впереди наверняка низкопробный концерт, чай, юшка и мороженное. Радует что жители округа достаточно поумнели, и воспринимают раздачу "розовых очков" и прочих подачек, совершенно наоборот. Украинцы - не быдло!" – говорится в сообщении.

Подробнее о парламентских выборах, читайте в материале "Апострофа": "Санта Барбара" на выборах в Верховную Раду: как "темные лошадки" борются с "хромыми утками".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Петр Алексеевич сейчас очень сильно боится новой коалиции в парламенте - нардеп Сергей Власенко

"Санта Барбара" на выборах в Верховную Раду: как "темные лошадки" борются с "хромыми утками"

Рыбалка, Москаль и Савченко: кто баллотируется в прифронтовых округах

Результаты парламентских выборов станут неприятным сюрпризом для "Слуги народа" - гендиректор КИУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: