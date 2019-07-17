Нашли замену гречке: в сети показали, чем подкупают украинцев перед выборами

В Бердянске придумали новую "разменную монету" для подкупа голосов избирателей на парламентских выборах.

Об этом сообщается в группе Кушугум/Балабино/Малокатериновка в Facebook.

"На нашем 82 округе зафиксирован первый случай подкупа избирателей. Житель Бердянска, кандидат в депутаты Валерий Люцканов, решил стать депутатом, задарив округ китайскими очками. Случаи подкупа были зафиксированы во всех районах округа. Так как гречка уже не в моде, впереди наверняка низкопробный концерт, чай, юшка и мороженное. Радует что жители округа достаточно поумнели, и воспринимают раздачу "розовых очков" и прочих подачек, совершенно наоборот. Украинцы - не быдло!" – говорится в сообщении.

Подробнее о парламентских выборах, читайте в материале "Апострофа": "Санта Барбара" на выборах в Верховную Раду: как "темные лошадки" борются с "хромыми утками".