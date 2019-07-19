Идет похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Со вторника, 23 июля, в Украине снова вернется похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание", - отметила она.

До этого Украину накроют кратковременные дожди, правда не по всей территории.

"20-21 июля температура воздуха в Украине повысится. В южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27 + 32 градуса. На западе и севере предполагается + 24 + 29, местами до +30 градусов. Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, еще в субботу дотянет в отдельные районы Винницкой и Одесской области", - говорит Диденко.

Что касается Киева, то в субботу, 20 июля, ожидается преимущественно сухая погода, будет комфортно, днем +25 +27 градусов. В воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до +26 +29 градусов.

Подробнее о погоде на июль и август, читайте в материале "Апострофа": Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета.