Фантазии и реальность: в сети сравнили фото Керченского моста до и после строительства

В сети высмеяли отсутствие пассажиропотока на скандальном Керченском мосту, сравнив его с тем мостом, о котором изначально мечтали оккупанты.

Соответствующие фото опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Миллионы довольных, отдохнувших едут в Лаптеландию, домой... миллиарды, конечно, спешат им на смену!" – с сарказмом говорится в подписи к фото.

Также блогер показал то, как должен был выглядеть мост по задумке российских оккупантов.

"А так это выглядело в проектном мультике 2015. Разница как бы визуально есть. Между фантазиями и экономическим смыслом. Но тут другое, скрепы, попил и оборонка. Плюс блок украинскому судоходству, а ездюки-туристы то таке..." – добавил блогер.

Как сообщалось, 6 апреля оккупанты ввели ограничения на Керченском мосту на проезд большегрузов в связи с большой загруженностью путепровода.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет.