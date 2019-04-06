​У оккупантов новая проблема с Керченским мостом

На Керченском мосту опять вводят ограничения на проезд большегрузов в связи с большой загруженностью путепровода.

Об этом сообщает крымское издание "Примечания".

Так, в Ассоциацию грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым стали поступать жалобы на возможное возобновление "табу".

По словам председателя Ассоциации грузовых Анатолия Цуркина, в жалобах уточняется, что запрет для грузовых, коммерческих автомобилей, общей массой свыше 12 тонн, на передвижении по Крымскому мосту будет введен с 1 мая и на весь летний период.

"Перевозчики говорят, что по ту сторону моста видели информационные таблички, и инспекторы ГИБДД предупреждали их, что будет закрытие моста, и даже о том, что вновь мобилизуются паромы", - объясняет Цуркин.

В Росавтодоре информацию о запрете движения для грузовиков опровергли.

Однако с наступлением жары (с первого июня) в Крыму, в том числе на Крымском мосту все же будет действовать ограничение, вводимое "министерством транспорта" республики.

По словам экспертов, стоимость услуг паромов, которыми до строительства моста пользовались водители фур, была вложена в цену перевозимой продукции, хотя после открытия моста цена на товары практически не снизилась. Но если бы запрет, о котором говорят перевозчики, действительно был бы введен, то ряд привозных товаров в очередной раз бы подорожал.

Как сообщал "Апостроф", в России признали, что Крымский мост не оправдал надежд россиян и не смог способствовать снижению цен в Крыму – стоимость продуктов на оккупированном полуострове продолжает расти.

Ранее сообщалось, что конструкция железнодорожной части моста через Керченский пролив является очень неустойчивой, и может вскоре завалиться.