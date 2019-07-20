На крупном украинском заводе СБУ проводит обыски: названа серьезная причина

В субботу, 20 июля, в Днепропетровской области СБУ проводит обыски на территории горно-металлургического комбината "Арселор Миттал Кривой Рог" по подозрению в загрязнении воздуха и воды.

Об этом сообщают УНН.

Так, следственные действия ведутся на машине беспрерывного литья заготовок, правоохранители изъяли копии документации и начали проверку контроля ионизирующего излучения.

"Сегодня на наше предприятие приехали с проверкой и обыском представители Службы Безопасности Украины. Уверен, вы знаете, что недавно нас, крупнейшего иностранного инвестора в Украине, обвинили в экоциде – уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды, что привело к экологической катастрофе. И это, несмотря на то, что мы имеем все разрешительные документы, прошли все экологические проверки, в том числе внеплановой в апреле этого года", - сообщили в ведомстве.

Тем временем в пресс-службе комбината сообщили, что готовы сотрудничать с правоохранителями.

Отмечают, что комбинат уже принял участие в обсуждении плана дальнейших действий по улучшению состояния окружающей среды с представителями Офиса Президента.

За 13 лет работы в Украине общие инвестиции компании составили 9,2 млрд долларов.

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2018 года в Кривом Роге выпал красно-черный снег, который местные жители сняли на фото и видео.