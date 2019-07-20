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Украина может купить военные корабли, построенные в СССР: опубликованы фото и цена

суббота, 20 июля 2019, 15:37
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Украина рассматривает получение двух польских ракетных корветов - ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437).

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

По данным портала, они были выведены из боевого состава ВМС Польши 3 декабря 2013-го года и переданы Агентству военного имущества и выставлены на продажу стоимостью 800 тысяч злотых (5,4 млн. гривен).

В январе 2019-го года ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437) покинули военно-морскую базу ВМС Польши в Гдыне, где находились все это время и были отбуксированы на судоремонтный завод Stocznia Remontowa Nauta.

За время простоя на ORP Metalowiec были обнаружены несколько течей, которые техники закупорили специальным резиновым и металлическим герметиками.

Известно, что суда построили в 1988 и 1989 годах на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске (современная территория России, на момент постройки - СССР).

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Украина получит от Франции современные боевые катера.

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