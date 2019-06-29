​Украина получит от Франции современные боевые катера: фото

Морская охрана Государственной пограничной службы (ГПС) Украины получит 20 французских патрульных катеров Ocea FPB 98.
Об этом сообщает правительственный портал в Facebook.
"Между Украиной и Францией происходит диалог относительно развертывания их совместного производства", – сказано в сообщении.
В пресс-службе Кабинета министров также отметили, что длина катеров составляет
"Катера предусматривают экипаж из 13 человек, максимальная их скорость составляет 35 узлов, а дальность хода –
Как сообщал "Апостроф", в Одессу плывут два военных корабля катамаран USNS Yuma и ракетный эсминец USS Carney DDG64.