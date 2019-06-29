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​Украина получит от Франции современные боевые катера: фото

суббота, 29 июня 2019, 19:43
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Морская охрана Государственной пограничной службы (ГПС) Украины получит 20 французских патрульных катеров Ocea FPB 98.

Об этом сообщает правительственный портал в Facebook.

"Между Украиной и Францией происходит диалог относительно развертывания их совместного производства", – сказано в сообщении.

В пресс-службе Кабинета министров также отметили, что длина катеров составляет 32 м, а при желании заказчика они могут укомплектовываться разными боевыми модулями и досмотровой лодкой.

"Катера предусматривают экипаж из 13 человек, максимальная их скорость составляет 35 узлов, а дальность хода – 1200 миль при скорости в 12 узлов", – отмечается в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Одессу плывут два военных корабля катамаран USNS Yuma и ракетный эсминец USS Carney DDG64.

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