Туристы застряли на 20 часов: в Украине разгорелся громкий скандал вокруг авиакомпании

В Днепре возник громкий скандал из-за задержки на двадцать часов вылета самолета с украинцами на отдых.

Об этом сообщил Дмитрий Деревицкий в Facebook.

"Рейс в 7 утра, большинство летит в отпуск, перенос вылета на 20 часов! Самолет в неработоспособном состоянии. МАУ, хватит мучать себя и пассажиров, уходите с рынка! И конечно хватит держать Днепр в заложниках, посредством ограничения полетов других авиакомпаний в аэропорт!" – в сердцах написал он.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети разгневал инцидент с Катей Осадчей в самолете авиакомпании Коломойского.

В тоже время, ранее стало известно, что украинские туристы, которые не смогли улететь на отдых из-за отмены авиарейсов, имеют возможность получить компенсацию потраченных средств через суд.