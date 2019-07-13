Сети разгневал инцидент с Катей Осадчей в самолете авиакомпании Коломойского

Известная украинская телеведущая Катерина Осадчая попала в скандал во время авиаперелета компанией МАУ из Киева в Одессу.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Так, она разместила свою фотографию с хештегом FlyUia, в подписи к которой говорилось: "Когда летишь с ребенком, а мест нет, потому что на них посадили других людей".

В комментариях она объяснила ситуацию, что неприятный инцидент произошел из-за того, что ей вместе с ребенком пришлось садиться на свободные места, так как ее были заняты.

Естественно, что украинцы не смогли остаться равнодушными к проблеме телеведущей, отметив, что она стала жертвой так называемого овербукинга, когда авиакомпания продала билетов на рейс больше, чем на нем было мест.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотни украинских туристов разгневало ЧП с рейсом в Турцию.

В тоже время, ранее стало известно, что украинские туристы, которые не смогли улететь на отдых из-за отмены авиарейсов, имеют возможность получить компенсацию потраченных средств через суд.