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Повезет не всем: синоптики назвали области, которые будут заливать дожди

вторник, 23 июля 2019, 06:20
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Во вторник, 23 июля, практически по всей Украине пройдут дожди, а сухо будет лишь в нескольких областях.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Так, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областях обойдется без дождей. Днем воздух прогреется до +29, ночью температура опустится до +12.

Как сообщалось, появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. Горбань уточнил, что в 2021 году весна будет холодной. А осень 2019 года будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.

Подробнее о погоде на июль и август, читайте в материале "Апострофа": Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета.

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