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Заработает ли ВКонтакте в Украине: в СНБО дали ответ

вторник, 23 июля 2019, 00:14
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В Совете нацбезопасности ответили на слухи в сети о возможном возобновлении работы в Украине запрещенных ранее ВКонтакте, а также других российских сайтов.

Согласно сообщению на официальном сайте СНБО, санкции против российских пропагандистов продолжают действовать в Украине.

"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке", - говорится в заявлении.

Там также отметили, что СНБО может снять санкции с российских сайтов только после соответствующего обращения Верховной Рады, президента Украины, Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины.

Как сообщал "Апостроф", в июле в сети стали появляться сообщения о том, что в Украине снова заработали ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс, против которых с мая 2017 года в Украине введены санкции.

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