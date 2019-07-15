Зеленский серьезно перетрусил СНБО: кто вошел

В понедельник, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента.

Как отмечается, в состав СНБО были включены глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев и руководитель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.

Зеленский также утвердил в составе СНБО руководителя Офиса президента Андрей Богдана. Кроме него в Совет были включены и два заместителя главы ОП – Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стала известна зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.