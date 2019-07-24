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​День святой Ольги: история, традиции и запреты в этот день

среда, 24 июля 2019, 10:12
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24 июля отмечается День святой равноапостольной Княгини Ольги, которая внесла огромный вклад в принятии христианства на Руси.

Точная дата рождения Княгини Ольги неизвестна. Из летописей можно узнать, что родилась она недалеко от Пскова, и имя у нее было Хельга, что в переводе означает "священная". Одно из первых упоминаний о будущей Княгине - свадьба Ольги с Киевским князем Игорем.

Об их знакомстве и любви даже сохранились древние цитаты.

"Игорь, желая перебраться через реку, увидел лодку и позвал гребца к себе. Когда лодка подплыла к берегу, князь увидел в нем необычайной красоты девушку - это была Ольга. Она переправила его на другой берег, и они расстались, но князь так и не смог забыть разумных речей и прекрасного лица девушки. Когда пришло время жениться, Игорь захотел, чтобы его женой стала именно та девушка, и отправил за ней гонцов к Псковской области. Так Ольга стала Киевской княгиней. Вскоре у них родился сын Святослав", - говорится в летописи.

Продлился их брак не долго, ведь вскоре Князя Игоря убили древляне. Именно в этот момент Княгиня Ольга показала себя как жесткий, хитрый политик и умелый военачальник. После того, как древляне убили Игоря, их правитель предложил Ольге выйти за него замуж, на что Ольга якобы согласилась. А когда послы прибыли в Киев, она приказала закопать их живьем. Когда Ольга отправилась на могилу мужа на земле древлян - она привела с собой войско, которое убило 5000 человек. Остальные села Княгиня приказала сжечь, а выживших продать в рабство. Формально в это время власть принадлежала уже ее сыну Святославу, но фактически Киевской Русью управляла она.

При Княгине Ольге провели административную реформу и разработали систему налогообложения. Именно она становится основательницей каменного строительства в России, а на тот момент это небывалое нововведения. Во время ее правления также устанавливаются пределы границы Киевской Руси.

В середине 10 века, Ольга знакомится с христианством и находит в этом мудрость и умиротворение. Считается покровительницей христианской веры - она стала проповедовать христианское учение на Руси, обратила в веру многих людей, и именно при ее правлении начинают строить храмы и уничтожать языческую символику.

Крестили ее в столице Византии - Константинополе. При крещении ей дали имя Елена, так как имени Ольга не было в христианской вере.

У икон Святой Ольги молятся об утешении вдовы, а молодые девушки просят удачного замужества. Ей молятся, чтобы уберечь себя и детей от беды, а также о возвращении мужа в семью. Кроме того, ей молятся об укреплении новообращенных христиан. Она также считается покровительницей матерей сыновей и вдов.

В этот день верующие с именем святой идут в церковь, чтобы преклониться иконе своей наставницы.

Есть поверье, что 24 июля наступает время страды и гроз. В этот день Святой Ольге молятся, чтобы она послала хорошую погоду и помогла поскорее закончить жатву.

Дожди в этот день, обещают хороший улов рыбакам. Существует даже народная пословица: "Гром прогремел – будет хорошо рыба ловиться". А если на день Святой Ольги погода солнечная – земледельцы могут ожидать богатый урожай.

Славно поверьям, в этот день нельзя ругаться (не только с другим человеком, но и просто клясть судьбу/события/вещи) и ссориться. А также ставить дела материальные (работу по дому, рукоделие и пр.) превыше духовного.

Как сообщал "Апостроф", 22 июля 2019 года отмечали сразу несколько интересных праздников.

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