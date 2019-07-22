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День бокса и именины Андрея: какой праздник 22 июля

Какие праздники отмечают 22 июля

понедельник, 22 июля 2019, 08:00
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22 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Андрея и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Международный день бокса

22 июля все профессионалы и любители бокса по всему миру отмечают свой праздник. Это торжество является совсем молодым.

22 июля 2017 года президент Международной ассоциации бокса (Amateur International Boxing Association,AIBA) Чинг-Куо Ву объявил, что отныне 22 июля будет отмечаться Международный день бокса. Теперь на эту дату многие страны назначают проведение различных мероприятий, соревнований, конкурсов и прочих тематических шоу.

Также в День бокса вручаются премии, награды и проводятся различные выставки и лекции, посвященные этому непростому, опасному, но очень популярному виду спорта.

Родились в этот день

Уиллем Дефо, американский актер, кинопродюсер, сценарист, Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец, Франка Потенте, немецкая киноактриса, Децл, российский рэп-исполнитель, Селена Гомес, американская киноактриса, певица, автор песен, модель, Джордж Кембриджский, член британской королевской семьи, первый внук принца Чарльза.

Именины

Алесандр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Федор, Ян.

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