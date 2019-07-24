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Опытный переговорщик: сеть повеселил кандидат в нардепы, забывший, сколько ему лет, видео

среда, 24 июля 2019, 17:09
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В сети появилась видеозапись выступления кандидата в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа", который избирался от округа в Ивано-Франковской области, который не смог вспомнить свой возраст.

Видео было опубликовано в популярном Facebook-сообществе "Баба і кіт".

"Такого слугу в ВР делегировала Ивано-Франковщина. Сколько ему годков он не знает. Приходится подсказывать. Больше жемчужин смотрите в видео", - пишут администраторы паблика.

На записи видно, что кандидат очень нервничает, постоянно оговаривается и сам себя исправляет. В частности, он запнулся, когда говорил о составе своей семьи и о роде деятельности.

Под публикацией подписчики сообщества выразили смешанные эмоции – от иронии над депутатом до негодования результатами выборов в новый парламент.

Как сообщал "Апостроф", на округе №14 (Винницкая область) победу на выборах одержала кандидат от президентской партии "Слуга народа" Ирина Борзова, которая является дочерью продюсера "Лига смеха", а также владеет активами в оккупированном Крыму.

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