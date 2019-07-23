Отец-"юморист" и бизнес в Крыму: появились фото и подробности про "новое лицо" в Раде

На округе №14 (Винницкая область) победу на выборах одерживает кандидат от президентской партии "Слуга народа" Ирина Борзова, которая является дочерью продюсера "Лига смеха", а также владеет активами в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Борзова опережает своего ближайшего конкурента на округе уже на 16%, соответственно, она с огромной вероятностью станет народным депутатом Украины.

Женщине 36 лет, она имеет бизнес по поставке еды и предоставлению имущества в аренду. В 2018 году указала в своей декларации 2,1 млн гривен дохода.

Ее отец – Наум Баруля является одним из руководителей юмористического шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95". Ведущим этого шоу ранее был Владимир Зеленский.

Также Ирина Борзова владеет ООО "Профіль-Н", зарегистрированным в Судаке (Крым), профиль компании – ресторанный бизнес. После оккупации полуострова ее перерегистрировали в качестве российской, соответственно, будущий нардеп выплачивает налоги в бюджет РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось огромное количество фотожаб относительно нового состава парламента после выборов 21 июля.