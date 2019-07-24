Под Днепром компания молодежи попала в смертельное ДТП: фото, видео и свежие подробности

В воскресенье, 21 июля, в Желтых Водах произошла смертельная авария, двое парней погибли.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что авто пострадавших на скорости врезалось в дерево. Две девушки из машины были доставлены в больницу Днепра, они находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла на улице Казацкой Славы около 4:00 утра. Спасателям удалось вытащить тела всех пострадавших, но молодые парни вскоре погибли в больнице.

У одной из девушек 18 лет зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга 3-й степени и острая гематома, у другой – 20-летней черепно-мозговая травма, перелом бедра и свода черепа, ушиб мозга, гематомы головы.

Родственники девушек организовали благотворительные фонды по сбору средств на их лечение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровенской области трое молодых людей разбились в аварии (один погиб) из-за того, что водитель двигался по дороге на опасной скорости и выскочил за пределы проезжей части.