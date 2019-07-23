Машину разнесло на куски: опубликованы фото и видео смертельного ДТП с молодежью в Ровно

Во вторник, 23 июля, около 1:30 в Ровненской области произошло смертельное ДТП, погиб один человек, двое получили травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции области.

Правоохранители установили, что водитель BMW 525 - 25-летний житель города Ровно двигался по дороге на опасной скорости и выскочил за пределы проезжей части, после чего столкнулся с металлическим столбом и ограждением.

28-летний житель города Вараш - пассажир авто погиб на месте, двое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель авто отказался от госпитализации. Врачи сообщили, что у него были признаки опьянения.

Полиция открыла дело по ч.2 ст.286 УК Украины. Водитель может попасть за решетку на 8 лет. Его авто изъяли и поместили на спецплощадку.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что пешеход, который 21 июля перебегал дорогу возле станции метро "Теремки" и был сбит автомобилем, получил перелом ноги.