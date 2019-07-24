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Под Харьковом полиция задержала крупную банду титушек и россиян с оружием: фото и видео

среда, 24 июля 2019, 11:53
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В ночь на 24 июля в селе Великая Губщина Харьковской области более полусотни вооруженных мужчин, в том числе боевиков ЛДНР и граждан России, пытались совершить рейдерский захват сельхоз предприятия "Маяк".

Об этом сообщает Нацполиция региона в Facebook.

"За незаконные действия полиция Валковского района задержала около 50 человек, среди которых граждане России и жители временно оккупированных территорий. У правонарушителей обнаружено холодное оружие, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом, балаклавы и документация, в том чистые бланки охранной фирмы", - говорится в сообщении.

Согласно информации местных пабликов, титушек было около 70 человек.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове избили известного спортсмена-сепаратиста Артема Шокало, который был членом ОПГ, которая устраивала в городе провокации и рейдерские захваты под прикрытием охранных структур.

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