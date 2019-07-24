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​Смертельное ЧП на траулере с "кадетами" из Крыма: появились данные про украинцев на борту

среда, 24 июля 2019, 12:35
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23 июля двух курсантов керченского морского университета, находившихся на океанском траулере "Иван Голубец", на котором возник пожар у берегов Мавритании, были эвакуированы.

Об этом написал бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.

"Сегодня два из трех этих несчастных третьекурсников были спешно эвакуированы из Мавритании агентами судна по указаниям (говорят очень истеричных) киевско-керченских рыбных боссов. И об этом как говорится знает весь Нуакшот))) Для третьего курсанта или билетов на самолет не нашлось или травмы есть, пока не знаю точно", - написал он.

Со своей стороны министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Марокко на запрос издания "Крым.Реалии" заявили, что не располагают информацией, что на океанском траулере "Иван Голубец", на котором возник пожар у берегов Мавритании, находились кадеты морского университета из Керчи .

"В ПУ в Марокко и МИД Украины отсутствует информация, позволяющая идентифицировать указанных граждан Украины как "кадетов из крымского города Керчь", - говорится в ответе.

Также в министерстве сообщили, что судно-траулер "Иван Голубец" затонуло в территориальных водах Мавритании в ночь с 21 на 22 июля. По предварительным данным на борту находились 86 членов экипажа, 29 из которых - украинцы.

"Мавританское сторона провела спасательную операцию. Экипаж судна спасен и размещен в гостиницах г. Нуадибу. В то же время, судьба одного гражданина Украины остается неизвестной, его поиски продолжаются", - отметили в МИД.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Керченском проливе произошла опасная ЧП с российской бронемашиной .

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