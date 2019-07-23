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Ушел на дно с моряками: новые подробности пожара на украинском траулере "Иван Голубец"

вторник, 23 июля 2019, 12:24
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На борту загоревшегося и затонувшего у побережья Западной Африки траулера "Иван Голубец" погибло как минимум двое моряков.

Об этом сообщает в Facebook бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

По словам Бабина, капитаном судна был крымчанин Сергей Тимченко, который отправился в рейс с украинскими документами. Также на борту были трое кадетов находящегося на территории оккупированного Крыма так называемого "Керченского морского технологического университета".

Бабин также обратил внимание на то, что , судя по странным действиям экипажа и обстоятельствам гибели корабля, судно может быть замешано в разного рода махинациях с государственной собственностью.

"Напомню, что "Иван Голубец" был в собственности украинской государственной компании и оперировался «латвийским бизнесменом украинского происхождения». То есть, как всегда, есть классический вывод госресурса налево и его беспощадная эксплуатация на износ вместо приватизации. Причем — эксплуатацию в плодотворном сотрудничестве украинских чиновников как с подконтрольными россиянам крымскими "учебными заведениями", так и Российским морским регистром, РМРС и, крайне достоверно, не только по вопросам рыболовства", – заявил Бабин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Керченском проливе произошло опасное ЧП с российской бронемашиной: фото и видео.

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