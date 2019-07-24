В Днепре бьют тревогу из-за пропажи бойца ВСУ с позывным "Хосе": опубликовано фото

В Днепре бесследно исчез военнослужащий Игнат Капитоненко, он должен был прибыть на поезде в часть, но не приехал.

Об этом пишет Линда Судиловская на странице в Facebook.

"Исчез военный, вышел из поезда № 251О (Харьков - Одесса) в понедельник, 22.07 в 21:28 на ЖД вокзале Днепра, должен был прибыть в расположение воинской части - в Черкасское. Не прибыл. Последний раз выходил на связь с семьей по прибытию на вокзал Днепра", - пишет она.

Также волонтерка опубликовала фото и дала описание военнослужащего. По ее словам, Капитоненко не конфликтный человек и вряд ли мог спровоцировать конфликт. На фронте он пребывал уже 5 лет.

"Позывной Хосе, из 20 батальона 93 ОМПБ - 5-ти лет защищает нас с вами. Ответственный, надежный, но "воспалительный" в вопросах Донбасса и "уставших" сограждан .. Не относится к категории "я воевал ..". Помогите, поделитесь, пожалуйста, в сети. Спасибо. Капитоненко Игнат Александрович, 43 года. Был в штатском, из военных "признаков" - рюкзак-молле, бейсболка. УБД", - уточнила она.

Как сообщал "Апостроф", 21 июля, в Хмельницком прощались с погибшим на Донбассе снайпером ВСУ Богданом Бигусом. Он погиб во время выполнения боевого задания.