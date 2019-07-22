Тысячи людей с цветами и флагами: в Хмельницком попрощались с погибшим снайпером ВСУ, фото

В воскресенье, 21 июля, в Хмельницком прощались с погибшим на Донбассе снайпером ВСУ Богданом Бигусом.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Напомним, военнослужащий 8 полка специального назначения ССО Вооруженных Сил Украины, старший солдат Богдан Бигус погиб 18 июля во время выполнения боевого задания.

"Первыми в последний путь украинского Героя провели военнослужащие полка, попрощались с ним в клубе воинской части, а затем, образовав живой коридор по диагонали строевого плаца, склонив головы грустили вместе с родными и близкими своего боевого собрата", - говорится в сообщении.

Прощание состоялось на главной площади Хмельницкого - площади Независимости. Отдать последний долг в память о Защитника Украины пришли тысячи жителей города, военнослужащие различных силовых структур и ведомств, ветераны войск спецназначения с Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Киевской областей и Буковины.

Старшего солдата Богдана Бигуса похоронили на Аллее Героев городского кладбища. У героя-защитника Украины остались мать, жена и двое маленьких детей.

Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковске попрощались с погибшим на Донбассе бойцом бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" прапорщиком Василием Джусом.