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В оккупированном Крыму разграбили храм ПЦУ: опубликованы грустные фото

среда, 24 июля 2019, 17:38
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В городе Симферополь на территории оккупированного Россией Крыма было разграблено имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом рассказал местный архиепископ Климент для "Радио Свобода", также были опубликованы соответствующие фото.

Известно, что перед разграблением храма, имущество церкви было передано решением "суда" оккупантов в пользование Минимущества РФ.

Архиепископ отметил, что ведомство таким образом начало "внутренний ремонт помещений" церкви. Также он добавил, что был в командировке в США во время разгрома.

"Ситуация очень критическая. Все происходило, когда я не был в Крыму. Они начали погром именно тогда, когда я был на конференции по религиозной свободе… Согласно решению суда, в 2017 году, было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа. Было описано и сохранялось церковное имущество: кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые принадлежности. Сейчас это все разграблено и разломано. Часть вещей я увидел на улице, на свалке. Где делись остальные вещи – я не знаю… Это Россия показывает всему миру, что для нее (означает) мировое сообщество и религиозная свобода", – сообщил священнослужитель.

Как сообщал "Апостроф", 29 июня подконтрольный российским оккупантам "суд" в Крыму принял решение отобрать у Крымской епархии Православной церкви Украины кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

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