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Вместо тюрьмы - повышение: сеть шокировал поворот в деле о секс-домогательствах в ВСУ
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Вместо тюрьмы - повышение: сеть шокировал поворот в деле о секс-домогательствах в ВСУ

среда, 24 июля 2019, 18:07
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Известный по скандалу с сексуальными домогательствами к подопечным в армии командир военной части ВСУ А1358 Виктор Иванив получил повышение и теперь служит в Генеральном штабе Украины.

Об этом пишет издание "33 канал".

Отмечается, что об этом стало известно благодаря запросу в руководство ВСУ от общественной организации "Ревизия власти".

Также стало известно, что в части, которой руководил Иванив, и где служила Валерия Сикал – жертва харрасмента со стороны начальника, была проведена аудиторская проверка, в результате которой выявлены многочисленные нарушения и растрата средств.

Журналисты планируют подготовить обращение к новому министру обороны после его назначения, а также к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой проверить информацию относительно истории с домогательствами и растрат в армии.

Валерия Сикал в данный момент работает с правоохранительными органами Хмельницкой области, у нее несколько раз брали свидетельства относительно открытого о домогательствах расследования. Также недавно она давала интервью для издания TheNewYorkTimes. Материалом относительно секс-домогательств в армии, в частности, занималась действующая пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Как сообщал "Апостроф", в марте офицер ВСУ Валерия Сикал, которая оказалась в центре скандала ссексуальными домогательствами своего командира, рассказала новые подробности неприятной истории. По ее словам, полковник Иванив начал свои домогательства через несколько дней, после прибытия ее в воинскую часть.

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