В ВСУ разгорелся сексуальный скандал: все подробности и фото жертвы

В Хмельницкой области женщина-офицер ВСУ заявила в полицию на своего командира, обвинив того в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает Винницкий портал "20 минут" .

Лейтенант Валерия Сикал решилась заявить в полицию на своего командира Виктора Иванива спустя год издевательств.

"Только я пришла в часть, старшие женщины советовали меньше попадать командиру на глаза, потому что он любит молоденьких девушек ", - так рассказывает она о своей службе в военной части А1358 в Хмельницкой области

По словам девушки, военный сначала часто вызывал ее к себе и принуждал к половым отношениям, касался, говорил неприятные вещи, обещал за уступчивость легкую службу.

Лейтенант систематически отказывала - и тогда начинались издевательство. Иванив, по словам девушки, унижал ее перед младшими по званию, вызвал в отель для прикомандированных и к своей гражданской машины на КПП.

По ее словам, вызовы через дежурную часть фиксируются, поэтому можно доказать повышенный интерес к ней со стороны командира.

"Он приказывает, что "ты должна вступить со мной в сексуальную связь, и тогда у тебя в службе все хорошо, все классно, без проблем. Если этого не сделаешь, то я тебе покажу все "прелести" армии", - рассказала Валерия.

"Во время разговора он хватает меня за руки, гладит по ноге, обнимает, прижимает к себе или к стене. Постоянно заставляет в контакт. Я, как только могу, бегу от него, стараюсь избежать", - добавляет она.

Военная рассказала, что однажды во время ночного дежурства командир зашел в комнату отдыха со своим первым замом со словами: "Давай, раздевайся, ложись, будешь богатырей обслуживать".

Сейчас Сикал находится не в военной части.

"По мне открытое должностное расследование об оставлении части, но есть решение врачебной комиссии о том, что я после операции нуждаюсь отпуска на срок 30 календарных дней", - объяснила она.

Девушка говорит, что перенесла операцию на позвоночнике. Она переносила тяжелые боеприпасы, выполняя служебные обязанности.

Когда сорвала спину, командир в отпуск по состоянию здоровья не отпустил, велел из госпиталя возвращаться в часть, а мужа (тоже военного) не пускал на территорию. После этого Валерия и решилась рассказать о домогательствах.

Главное управление Нацполиции в Винницкой области возбудило уголовное дело по заявлению лейтенанткы через принуждение к вступлению в поло связь.

Заявление о домогательствах у девушки приняли не сразу. Сначала она пыталась подать ее в Хмельницкой области, где и проходит службу. Однако там, говорит, с нее просто посмеялись.

По словам председатель ОО "Ревизия власти" Виталия Павловского, который помогает супругам Сикалам, полицейские не хотели говорить с Валерией в присутствии ее мужа и не сильно охотно принимали заявление.

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