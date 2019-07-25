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​Бюсту Зеленского нашли место в центре Киева: появилась яркая фотожаба

четверг, 25 июля 2019, 13:49
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В сети появилась яркая фотожаба на президента Украины Владимира Зеленского – неравнодушные пользователи якобы "возвели" в центре столицы памятник лидеру страны.

Соответствующую картинку опубликовало сообщество "Баба і кіт" в Facebook.

Под фотожабой появились забавные комментарии.

"Посмертно", "И не в нашей стране", "Какой город в Зеленоград зе планирует переименовать???", "А почему это на Крещатике?", "Вместо синей руки", "Почему не золотой?", "Не. Ну тут ему на голову будут с*ать голуби", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в интернете появились в продаже бюсты президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в сети появились мощные фотожабы на фразу Зеленского о детях чиновников.

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